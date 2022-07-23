Медик счел появление «Кентавра» признаком окончания пандемии

Появление нового подварианта омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 «Кентавр» является признаком окончания эпидемии. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Текущий всплеск «омикрона» – это «хвост» пандемии, окончание эпидемии коронавируса», – приводит слова эксперта ТАСС. Несмотря на рост заболеваемости, возобновлять антиковидные ограничения и вводить масочно-перчаточне меры не нужно, полагает он. По его словам, сейчас идет новая волна, но она неопасная: «летальность не нарастает, даже уменьшается» (цитата по РИА «Новости»).

Специалист отметил, что «кентавр» принципиально не отличается от вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5.

При этом Жемчугов рекомендовал носить маски в общественных местах людям с хроническими заболеваниями, а также принимающим препараты для подавления иммунной системы и лицам старше 80 лет.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил Роспотребнадзор, Минздрав и оперативный штаб правительства РФ в бездействии на фоне начала шестой волны Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

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