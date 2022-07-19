В России выявлен высоко заразный штамм Covid-19 «Кентавр»

Роспотребнадзор зарегистрировал пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кентавр». Тесты проводились в июле в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты отметили, что число больных Covid-19 растет в связи с распространением новых подвариантов омикрон-штамма. Впервые открытый в Индии подвид «Кентавр» добрался и до России.

«В базу загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 «Кентавр». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», – говорится в сообщении.

Подвариант BA.2.75 омикрон-штамма быстро распространился в Индии, где отметили его устойчивость к вакцинам, в Австралии, Германии, Великобритании. 13 июля Минздрав Канады зарегистрировал пять случаев заражения «Кентавром». Всего этот подвид обнаружен в 11 странах мира.

Москва, Наталья Рязанова

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