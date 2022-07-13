В Канаде выявили новый вид омикрон-штамма Covid-19

Минздрав Канады зарегистрировал пять случаев заражения подвидом BA.2.75 омикрон-штамма Covid-19. Еще несколько случаев ждут подтверждения, предает телеканал CTV со ссылкой на министерство.

«На 6 июля в Канаде зарегистрировано пять случаев BA.2.75. Цифры могут измениться по мере подтверждения диагнозов», – говорится в сообщении Минздрава.

По данным телеканала, случаи заражения новым подвидом коронавируса выявлены в 10 странах, включая Австралию, Германию, Великобританию. Впервые новый подвид омикрон-штамма обнаружен в Индии, где отметили его высокую заразность и устойчивость к вакцинам.

В Европе растет число заболевших ковидом. Медики Греции, Испании, Франции, Германии и Португалии призвали туристов прививаться и носить маски.

В России накануне 1 472 человека с подтвержденным Covid-19 оказались в стационаре, что на 132,2% больше, чем днем ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 69 регионах.

Оттава, Наталья Рязанова

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