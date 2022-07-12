Число госпитализаций с Covid-19 выросло почти в полтора раза за сутки

Порядка 1 472 человека с подтвержденным Covid-19 оказались в стационаре за минувшие сутки. Это на 132,2% больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 69 регионах, снижение – в 10 регионах страны. Ситуация не изменилась в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За последние 24 часа в России выявили 3 002 новых случая коронавируса. Антилидером по заболеваемости остается Москва (559 случаев), на втором месте – Санкт-Петербург (275), на третьем – Подмосковье (186).

Подтверждено 48 летальных исходов.

Число россиян, победивших Covid-19, также увеличилось до 3 209 человек за сутки. Число выписанных пациентов на 39,8% превысило показатель предыдущих суток.

Напомним, на прошлой неделе показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения вырос на 8,2%, до 15,46.

Москва, Наталья Рязанова

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