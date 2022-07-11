В России заболеваемость Covid-19 выросла на 8,2% за неделю

Показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 15,46. По сравнению с предыдущей неделей он вырос на 8,2%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавиурсом.

Заболеваемость увеличилась в 43 субъектах РФ, и в 15 регионах – более, чем в среднем по стране. За минувшие сутки в России выявили 3 097 новых случаев Covid-19. В Москве зарегистрированы 514 новых больных, в Петербурге – 269, в Подмосковье – 222.

За сутки подтверждено 38 летальных исходов.

Число новых пациентов ковидариев и выписанных из них россиян за сутки уменьшилось. Число госпитализаций – на 15,2%, до 634, а выписано 2 296 человек, на 8% меньше, чем днем ранее. При этом, снижение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны.

«Показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 5,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 5,5%», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в Греции, Испании, Франции, Германии и Португалии растет количество заболевших Covid-19. Медики призвали непривитых туристов обезопасить себя перед поездкой, а власти – вернуть масочный режим.

Москва, Наталья Рязанова

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