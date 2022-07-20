Действия Минздрава и Роспотребнадзора способствуют распространению коронавируса в России – Онищенко о новой волне Covid

В России по-прежнему отсутствуют системные меры против распространения коронавирусной инфекции со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, а также штаба правительства РФ на фоне начала шестой волны Covid-19. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, главным источником опасности завоза в РФ нового штамма является Украина.

«Мы встречаемся с шестым пандемийным подъемом, он только начинается. Пока работает ВА.5 – штамм омикрона. Но сегодня мы говорим о ВА.2.75, его еще вульгарно называют еще «кентавром», но это немедицинское название», – пояснил Онищенко, комментируя данные о повышении уровня заболеваемости коронавирусом в России и мире.

При этом академик подчеркнул, что все 5 случаев заражения «кентавром» москвичей имеют очень большой интерес для эпидемиологов, так как об этих случаях стало известно спустя месяц после начала заболевания и уже после выздоровления пациентов. «Росздравнадзор на этой неделе заявил, что мы требуем открыть штабы во всех регионах. Но это заявляет Росздравнадзор, а не Роспотребнадзор, на котором лежит вся ответственность за эту работу. Данные (о пяти пациентах) мы получили практически через 20 дней. Хорошо, что это легкая форма. А если бы это была тяжелая форма?» – отметил Онищенко.

«Этот случай дает мне основание говорить о том, что координация работы внутри страны не налажена. Правительство, президент огромные деньги на это потратили, создали все – вакцину, диагностику, дали деньги на лечение, а вот координации нет. Через 20 дней мы узнаем, что у нас появился этот штамм… Да он давно появился. И он – не эти пять случаев. Они давно циркулируют, потому что тут не закроешься», – констатировал он.

Как считает Онищенко, серьезной проблемой остается незащищенность России от распространения коронавируса. «Самое главное, где мы не можем закрыться, – это Украина. Там находится наш большой контингент, там с ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областями идет активное общение. На Украине вот эти опереточные однодневки, которые появляются и исчезают… они не думают о народе. Украина не отсчитывается ни о больных, ни о проведенных прививках перед ВОЗ. Что там происходит – никто не знает…Очень большая дыра!» – заявил он.

«Границы нам тоже не защитить. Международные медико-санитарные правила всегда диктовали одну тенденцию – охрана границ и территорий. Вот эта имитация, которая происходит в аэропортах, что температуру меряют, она ничего не даст!» – полагает Онищенко.

В связи с этим эпидемиолог подчеркнул бездействие со стороны ответственных властных структур. «Вместо призывов пойти провакцинироваться – по телевизору что-то промямлили и предложили носить маски… Дайте дифференцированную оценку – кому носить, кому не носить маски, где и в каком регионе носить. Сегодня нам нужно принципиально поменять подходы, принципиально поменять работу с населением, обеспечить координацию ведомств. Потому что Росздравнадзор в своей компетенции в лечебных учреждениях требует восстановить штабы, у нас (в целом по стране) об этом даже не помышляют. А рост-то идет!.. Это недоработки не только Роспотребнадзора. Здесь и Минздрава есть недоработки – всех!.. У нас есть штаб правительства, который должен не шуметь, а делать дело… Делом нужно заниматься, а не какие-то невнятицы нести непрофессиональным людям, – да еще с государственного канала. Это небрежность, профессиональная небрежность – по-другому это все не назовешь», – подчеркнул Онищенко.

«То, что ВА.2.75 начинает шестой подъем заболеваемости и уже охватил Индию, – это нам еще раз природа аккуратно, интеллигентно намекает, что пандемия не закончена. Давайте будем разумными. Да, за 2 года мы напаниковались, наломали дров там с переборами, но сейчас уже можем вполне разумно к этому подходить. Китай очень четко регистрирует клинические и бессимптомные случаи заболеваний, которые наиболее опасны. У нас этой статистики вообще нет. В нашей статистике нет – а сколько людей находятся под контролем?» – отметил академик.

«Вот эти пять человек, которые были диагностированы (на штамм «кентавр»), – через 20 дней об этом узнали надзорные органы. А те люди, которые с этими людьми контактировали пятью москвичами? У них же семьи, у них работа. Кстати, в анамнезе написано, что кто-то считает, что он заразился в метро. Значит – он на работу ездит в метро, значит – он больной ездил тоже. Ну хотя бы какие-то меры вы приняли?! Или просто отбарабанили, что все хорошо и ничего не будет? Да, действительно, сейчас ничего не будет, но делать-то надо что-то, чтобы на следующей итерации, может быть на седьмом этапе этот коронавирус, кроме своей почти гриппозной контагиозности, еще не приобрел и дополнительно вирулентности, соответствующей тем первым случаям, которые были, когда «дельта» была. Вот тогда мы, конечно, ударимся. Или мы по-прежнему считаем США образцом для подражания? Так США провалили все. Из 6 млн умерших на планете более миллиона – это американцы. Это вот та хваленая демократия, которая нам сегодня говорит, как нам надо жить, что нам делать», – возмутился Онищенко.

Академик дал понять, что значительного роста заболеваемости после возвращения россиян из отпуска – к сентябрю. «Должно произойти две вещи. Первое, если мы начнем делать какие-то выводы и спокойно начнем прививаться, ревакцинироваться… И второе – то, что могу сказать, что какой-то резкой мутации коронавируса, которая приведет к более агрессивному штамму, нет», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

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