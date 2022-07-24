В России число заражений Covid-19 за сутки превысило 7,5 тыс. человек

В России суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 7 523 случая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Это на 8,2% больше, чем днем ранее (6 953). Выявленное за прошедшие сутки число заболевших стало максимальным с 29 апреля, следует из данных правительственного штаба.

Вместе с тем, количество госпитализаций за 24 часа снизилось на 36,9% по сравнению с предшествующими сутками: в больницы попали 757 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Суточная смертность от коронавируса продолжает оставаться на низком уровне: за минувший день зарегистрировано 37 летальных исходов (накануне 38).

В то же время за сутки выздоровели 4812 человек – на девять больше, чем днем ранее.

В Роспотребнадзоре ранее заявили о наблюдаемой тенденции роста заболеваемости COVID-19 и допустили возобновление антиковидных ограничений при ухудшении эпидситуации по коронавирусу.

Москва, Наталья Петрова

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