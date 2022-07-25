Заболеваемость Covid-19 в России за неделю выросла в полтора раза

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекций в России снизилась после пяти дней роста. За минувший день в стране выявлен 6 571 новый случай Covid-19, что на 12,7% меньше, чем накануне (7 523), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В больницы за последние 24 часа попали 759 пациентов с ковидом – на два больше в сравнении с предшествующими сутками.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Суточная смертность от коронавируса опустилась до минимального значения с 17 апреля 2020 года: за минувший день зарегистрировано 34 летальных исхода.

Вместе с тем, за сутки выздоровели 4 234 человека – на 12% меньше по сравнению с предыдущим показателем.

По данным оперативного штаба, за прошедшую неделю показатель заболеваемости Covid-19 увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9% и составил 29,97. Рост заражений отмечен в 70 регионах РФ, в том числе в 15 субъектах увеличение заболеваемости превысило среднее по стране значение.

В то же время показатель госпитализации на 100 тыс. населения за минувшую неделю снизился на 5,3%, до значения 5,1. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах увеличение госпитализации более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 18 538 826 случаев коронавируса, скончались 382 189 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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