В России впервые с апреля выявили более 9 тыс. заболевших Covid-19 за сутки

В России резко подскочила суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувший день выявлено 9 027 новых случаев Covid-19, это почти на 3 тыс. больше, чем накануне (6 183), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Прирост заболевших за сутки оказался максимальным с 20 апреля, когда было зарегистрировано 9 195 случаев инфицирования.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 3 673, Санкт-Петербурге – 946 и в Подмосковье – 596.

Между тем суточное число смертей от ковида и количество госпитализаций пациентов с Covid-19 снизилось. За последние 24 часа в больницы попали 1 628 заболевших, что на 2,2% меньше предыдущего показателя (1 664).

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ», – отметили в оперштабе.

За сутки подтверждено 36 летальных исходов. Накануне сообщалось о 47 смертях среди больных ковидом.

В то же время за минувший день выздоровели 5 115 человек, на 5,7% меньше по сравнению с предшествующими сутками.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли о росте заболеваемости Covid-19 в стране из-за появления новых, более заразных подвариантов «омикрон»-штамма коронавируса – ВА.4 и ВА.5. Впрочем, в ведомстве не ждут заметного изменения количества тяжелых случаев заболевания и госпитализаций.

Москва, Наталья Петрова

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