Суточный прирост Covid-19 в России опустился ниже отметки в 10 тыс. случаев

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией второй день подряд идет на спад. За минувший день в стране выявлено 9 560 новых случаев Covid-19. Это на 1 264 случаев меньше, чем накануне (10 824), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Вместе с тем, количество госпитализаций пациентов с ковидом за сутки выросло более чем вдвое: в больницы попали 1962 человека против 836 днем ранее, рост составил 134,7%.
«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – уточнил оперативный правительственный штаб.
От коронавируса за последние 24 часа скончались 48 человек – на 12 больше, чем накануне.
В то же время полностью выздоровели 8 573 пациента, что на 41,1% больше по сравнению с предшествующими сутками.
Всего на сегодняшний день в России подтверждено 18 622 103 случаев коронавирусной инфекции, победили болезнь 17 990 048 человек, скончались 382 517.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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