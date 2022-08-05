В России за сутки выявили более 18,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 18 555 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с 1 апреля текущего года, когда сообщалось о 19 164 новых случаях Covid-19, следует из данных федерального оперативного штаба. Число новых случаев заражения увеличилось на 1 429 по сравнению с предыдущими сутками (17 126 инфицированных). Таким образом, суточная заболеваемость коронавирусом заметно растет третий день подряд.

В лидерах по новым инфицированным столичный регион и Санкт-Петербург. Так, в Москве суточный прирост заболевших составил 6 149 человек, в Петербурге – 2 078, в Московской области – 1 683.

Вместе с тем, количество суточных госпитализаций больных Covid-19 существенно не меняется. За минувший день в больницы попали 1 906 пациентов, что на 0,5% меньше по сравнению с прошлыми сутками (1 916). «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За последние 24 часа от ковида скончались 47 человек. Накануне сообщалось о 44 подтвержденных летальных исходах среди пациентов с коронавирусом.

«Выздоровели за сутки 9 817 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 4 августа», – говорится в сообщении.

Ранее медики спрогнозировали новый пик заболеваемости Covid-19 в России – он придется на начало сентября. И предсказали рост заболеваемости до 50 тыс. человек в сутки.

Москва, Наталья Петрова

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