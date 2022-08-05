Специалисты предсказали до 50 тыс. случаев Covid-19 за сутки в сентябре

Новый пик заболеваемости Covid-19 придется на сентябрь, считает врач-инфекционист Николай Малышев. В НИЦ им. Гамалеи предсказали рост заболеваемости до 50 тыс. человек в сутки.

«Сейчас будет повышение и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу», – пояснил Малышев в беседе с РИА Новости.

Главный научный сотрудник центра Анатолий Альтштейн усомнился, что суточный прирост больных коронавирусом даже на пике достигнет значений, зарегистрированных зимой.

«Не должно быть больше 200 тыс. заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тыс.», – спрогнозировал Альтштейн.

На 4 августа в России выявили 17 126 новых случаев коронавируса, что стало максимумом со 2 апреля. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в случае плохого самочувствия уходить на самоизоляцию даже при отрицательном ПЦР-тесте.

Москва, Наталья Рязанова

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