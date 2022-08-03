В Роспотребнадзоре попросили россиян изолироваться при плохом самочувствии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в случае плохого самочувствия избегать контактов с окружающими даже при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, риски инфицирования Covid-19 c приходом новых разновидностей штамма «Омикрон» в летний период увеличиваются, в связи с чем рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Так, для профилактики распространения коронавируса необходимо регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут, а также мыть руки с мылом.

При симптомах болезни нужно не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью – вызвать врача на дом и следовать его рекомендациям.

В ведомстве напомнили, что защититься от тяжелого течения Covid-19 можно с помощью вакцинации, рекомендуется прививаться каждые полгода – это помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета.

Накануне Роспотребнадзор для снижения рисков заражения коронавирусом рекомендовал гражданам из групп риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями, надевать маску в людных местах.

Москва, Наталья Петрова

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