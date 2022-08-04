В России за сутки выявили максимальное с начала апреля число заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 17 126 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель со 2 апреля, когда было зарегистрировано 17 949 новых инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

За прошедший день 1 916 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Выписано в связи с выздоровлением 9 752 человека, подтверждено 44 летальных исхода.

Таким образом, всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 653 867 случаев заражения Covid-19, 382 604 умерших и 18 010 066 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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