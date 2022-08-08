Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла более чем в 1,5 раза

Суточная статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией в России пошла вниз после пяти дней заметного роста. За минувший день в стране выявлено 17 862 новых случая Covid-19 – это на 2 441 меньше, чем накануне, следует из данных федерального оперштаба.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России на 100 тыс. населения увеличилась на 59,7% и составила 80,2. Число новых случаев заражения выросло в 85 регионах, однако в 15 из них зафиксировано превышение средних показателей заболеваемости по стране.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние 24 часа выявлено в Москве – 5 241, в Санкт-Петербурге – 2 642, в Подмосковье – 1 029, а также в Самарской (423) и Иркутской (374) областях.

За сутки в больницы попали 1 252 пациента с ковидом – на 16,81% меньше количества госпитализаций в предыдущий день (1 505).

Вместе с тем показатель госпитализаций за прошедшую неделю на 100 тыс. населения вырос на 27,7% и составил 8,7, уточняет оперштаб. Увеличение числа госпитализаций произошло в 68 регионах, причем в 23 субъектах показатель вырос более чем в среднем по стране.

За сутки в России подтверждено 45 летальных исходов среди больных Covid-19. Накануне сообщалось о 44 ковидных смертях. Выздоровели за день 8 721 человек, что на 0,1% меньше предыдущего показателя.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 18 730 561 случай заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались 382 786 человек, выздоровели – 18 048 076.

Москва, Наталья Петрова

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