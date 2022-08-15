Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на 50%

В России суточная выявляемость коронавируса заметно снизилась после пяти дней роста. За минувший день в стране подтверждено 25 273 новых случая Covid-19. Это на 3 709 меньше, чем накануне, следует из данных федерального операштаба по борьбе с инфекцией. Вместе с тем, рост заболеваемости ковидом за минувшую неделю составил почти 50%.

В больницы попал 1 581 пациент с коронавирусной инфекцией – на 11,7% меньше, чем за предшествующие сутки. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За 24 часа от Covid-19 скончались 53 человека (накануне 54).

Наибольший прирост новых случаев заражения зафиксирован в Москве – 5 737, Санкт-Петербурге – 3 782, Подмосковье – 1 597, а также в Иркутской и Свердловской областях (598 и 559 заболевших соответственно).

Как отметили в оперштабе, заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ на прошедшей неделе выросла в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение числа инфицированных отмечено в 84 регионах, в 18 из них показатель выше, чем в среднем по стране.

Вырос и показатель госпитализации. За минувшую неделю он увеличился на 29,8%. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 субъектах РФ, в том числе в 27 регионах увеличение более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что не считают ситуацию с ростом заболеваемости Covid-19 в стране критической. По мнению ведомства, пока нет необходимости в возобновлении антиковидных ограничительных мер, отмененных с 1 июля.

Москва, Наталья Петрова

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