Врач назвал симптомы новых подвидов «омикрон»-штамма Covid-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил основные симптомы заражения новыми разновидностями «омикрон»-штамма коронавируса ВА.4, ВА.5 и ВА.2.75 «кентавтр». Заболевшие жалуются на головную боль, насморк, осиплость голоса, повышенную потливость и нарушение сна, рассказал эксперт.

Кроме того, добавил медик, возможны поражения желудочно-кишечного тракта, передает ТАСС. При этом, аносмия, или потеря обоняния, встречается очень редко.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России доля инфицирования подвидами «омикрон»-штамма ВА.4 и ВА.5 составляет 94,38%, а ВА.2.75 – 0,51%. В связи с ростом числа заражения Covid-19 ведомство рекомендовало носить защитные маски в общественных местах в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей.

Москва, Наталья Петрова

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