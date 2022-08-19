Заболеваемость Covid-19 в России превысила 37 000 случаев в сутки

В России за минувшие сутки выявлено 37 609 новых случаев заражения коронавируса. Это на 1,8 тыс. случаев больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19. Суточная заболеваемость ковидом в стране достигла максимума с 14 марта текущего года.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Москве – 8 555 человек, Санкт-Петербурге – 4 127, Подмосковье – 3 136, а также в Краснодарском крае и Ленинградской области (1 233 и 963 заразившихся соответственно).

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки немного выросло. В больницы попали 3 349 человек, тогда как за предыдущий день было госпитализировано 3 273 заболевших.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 65 летальных исходов среди больных Covid-19 (накануне 62). Выздоровели 21 887 человек, что 1,8% больше по сравнению с предыдущим днем.

Общее число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом перевалило отметку в 19 миллионов. За все время пандемии в стране выявили 19 037 664 заболевших, из них 383 427 скончались.

Москва, Наталья Петрова

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