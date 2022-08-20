В России впервые с середины марта выявили более 40 тысяч случаев Covid-19

В России за сутки подтверждено 40 010 новых случаев заражения коронавирусов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Такой показатель зафиксирован впервые с 14 марта текущего года. Накануне сообщалось о 37 609 заболевших.

Наибольший суточный прирост заразившихся наблюдается в Москве (8 259), Санкт-Петербурге (4 399), Московской области (3 093). Больше тысячи новых заболевших зарегистрировано в трех регионах – Краснодарском крае (1 413), Ростовской области (1 232), Ленобласти (1 051).

За сутки госпитализированы 3 450 человек с ковидом, это на 3% больше, чем накануне. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – уточняет правительственный оперштаб.

За последние 24 часа зафиксировано 69 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Это на четыре больше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки 24 222 человека, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущим днем.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал носить маски пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Кроме того, ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в те регионы, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Москва, Наталья Петрова

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