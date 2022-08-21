Суточный прирост заражений Covid-19 в России опустился ниже 40 000

В России за минувший день выявлено 39 669 новых случаев заражения ковидом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 341 случай меньше, чем накануне, когда было зарегистрировано максимальное число заражений с 14 марта – 40 010.

В больницы за сутки попали 1 853 пациента с коронавирусом, что на 46,3% меньше, чем днем ранее (3 450). Увеличение количества госпитализаций отмечено в 11 регионах, снижение – в 66 регионах страны.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 64 человека. Это на пять меньше, чем накануне.

Вместе с тем за сутки выписаны в связи с выздоровлением 22 236 человек.

Москва, Наталья Петрова

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