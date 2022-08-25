В России выявили почти 44 тысяч новых случаев Covid-19

За минувший день в России выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9,2% больше, чем накануне (40 231), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19. Суточный прирост заболевших выше отметки 43 тыс. случаев зафиксирован впервые с марта.

За сутки подтвержден 71 летальный исход среди пациентов с ковидом. Накануне сообщалось о 72 умерших.

Число госпитализаций больных Covid-19 за сутки немного выросло. В больницы попали 3 936 человек, тогда как днем ранее количество госпитализаций составило 3 872 человека.

Вместе с тем, выздоровели 30 775 человек, что на 6,4% меньше по сравнению с предшествующим днем (32 876).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 122 815 случаев Covid-19, от последствий инфекции скончались 383 539 человек, выздоровели – 18 326 132.

Москва, Наталья Петрова

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