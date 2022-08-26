В России почти 46,5 тыс. человек заболели Covid-19 за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России перевалил за отметку46 тысяч. За минувший день в стране выявлено 46 452 новых случая Covid-19, что является максимальным показателем с 12 марта. Об этом свидетельствуют данные правительственного штаба по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 43 919 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

Больше всего новых заразившихся выявили в Москве – 7 602, Санкт-Петербурге – 4 435, Московской области – 2 879, а также в Краснодарском крае – 1 969 и Ленинградской области – 1 355.

В то же время число госпитализаций пациентов с ковидом почти на растет и третий день подряд остается ниже 4 000. За сутки в больницы попали 3 912 человек, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Вместе с тем количество умерших с коронавирусной инфекцией прибавилось. За последние 24 часа подтвержден 81 летальный исход – на десять больше, чем днем ранее.

Добавим, что на фоне продолжающего роста заболеваемости Covid-19 Роспотребнадзор по-прежнему не считает нужным возобновлять антиковидные ограничения. «На текущем этапе развития эпидемического процесса возобновление ограничительных мер не требуется», – сообщило ведомство в пятницу, 26 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»