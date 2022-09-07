В России за сутки выявили 47 958 заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 47 958 случаев коронавируса. При этом выписано в связи с выздоровлением 52 611 человек. Второй день подряд число выздоровевших превышает число новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

4 086 заболевших попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

94 пациента с Covid-19 скончались за последние 24 часа. Таким образом, число жертв ковида в России достигло 384 976.

В общей сложности за время пандемии в РФ выявили 19 857 571 случай коронавируса, из них 18 876 316 завершились выздоровлением. Под медицинским наблюдением остаются 1 014 человек.

В мире, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 7 сентября 2022 года выявлено 605 506 936 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 648 843 случая.

Москва, Зоя Осколкова

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