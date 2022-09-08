В России за сутки ковидом заболели более 50 тысяч человек

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией вновь перевалил за 50 тыс. человек. За минувший день в стране выявлено 50 618 новых случаев – это на 5,5% больше, чем накануне (47 958), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве – 7 896, Санкт-Петербурге – 3 249, Московской области – 1 773, а также в Самарской и Свердловской областях. Там зарегистрировано 1 738 и 1 560 случаев заражения соответственно.

Вместе с тем, количество госпитализированных больных ковидом за сутки снизилось: в больницы попали 3 611 человек, на 11,6% меньше предыдущего показателя.

За сутки от последствий коронавируса скончались 93 человека (накануне 94). В то же время выздоровели 50 293 пациента, что на 4,4% меньше по сравнению с предшествующими сутками.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 19 908 189 случаев Covid-19, скончались 385 069 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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