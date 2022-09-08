В Чэнду власти оставили миллионы горожан на бессрочном карантине

Власти многомиллионного китайского города Чэнду продлили на неопределенный срок локдаун из-за вспышки Covid-19. Жители 16 из 23 районов города продолжат каждый день проходить тестирование на коронавирус, пишет The Guardian.

Изначально карантин ввели с 1 по 7 сентября. Но в среду подтвердился 121 случай инфекции, и власти объявили, что остается риск распространения вируса. На 8 сентября в городе выявили 116 новых больных.

Ряд городских районов освободили от ограничений, но им придется пройти тесты еще дважды: 9 и 11 сентября. Жители 16 районов продолжат ежедневное тестирование на ковид. Но даже тем, кто официально вышел с карантина, запрещено выезжать в другие районы или за пределы города.

Продление карантина вызвало риск нарушения поставок комплектующих для компании Apple. В Чэнду находится крупный завод Foxconn, где производят iPad, MacBook, Jabil и компоненты для MacBook.

Чэнду, Наталья Рязанова

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