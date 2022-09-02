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Пятница, 2 сентября 2022, 08:51 мск

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В Китае введен полный локдаун в мегаполисе с 20 миллионами жителей

Власти китайского города Чэнду ввели широкомасштабную общегородскую изоляцию. 21 миллиону жителей запретили покидать свои дома. Об этом сообщает CNN.

Согласно новым правилам, все жители должны оставаться дома с 18:00 1 сентября. Покинуть жилье можно только для проведения обязательного тестирования на ковид. Массовое тестирование будет проходить до конца недели, сообщили в администрации города.

Кроме того, один человек из квартиры может ходить за продуктами один раз в день, если у него есть отрицательный результат теста. Если люди нуждаются в медицинской помощи, они должны получить одобрение районного комитета.

Все предприятия и организации прекращают работу, за исключением супермаркетов, аптек и больниц. Питание в заведения общественного питания также приостановлено, разрешены только блюда на вынос.

Как известно, Коммунистическая партия Китая придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу. При обнаружении заболевших вводится полный локдаун, зачастую люди вынуждены изолироваться в офисах и торговых центрах. Такая система показала свою эффективность в борьбе с распространением Covid-19. Однако частые простои предприятий приводят к проблемам в экономике.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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