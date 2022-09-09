В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 52 106 человек

В России за минувшие сутки подтверждено 52 106 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 50 618 заболевших. Таким образом, второй день подряд суточный прирост заразившихся превысил уровень 50 тысяч.

В то же время число госпитализаций больных Covid-19 остается стабильным. В больницы за прошедшие сутки попал 3 621 человек. Днем ранее этот показатель составлял 3 611 человек.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 45 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 96 летальных исходов, на три больше, чем накануне. Выписаны в связи с выздоровлением 51 086 пациентов, на 1,6% больше по сравнению с предыдущим днем.

Москва, Наталья Петрова

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