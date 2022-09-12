В России суточный прирост заражений Covid-19 снизился до 46 488

В России за сутки подтверждено 46 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Впервые за пять дней суточный прирост числа заболевших Covid-19 опустился ниже отметки 50 тысяч. Накануне сообщалось о 52 829 заразившихся.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 5 133, Санкт-Петербурге – 3 471, а также в Самарской (1 715), Свердловской (1 525) и Воронежской (1 489) областях.

Как отметили в оперштабе, заболеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю увеличилась в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%. Рост заболеваемости зафиксирован 53 регионах, в том числе в 27 регионах число инфицированных росло более, чем в среднем по стране.

За сутки в больницы попали 1 848 больных Covid-19, на 15,4% меньше по сравнению с предыдущим днем (2 185). За прошедшую неделю показатель госпитализации снизился по сравнении с предшествующей неделей на 4,6%. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, за минувший день от последствий ковида скончался 81 человек – на пять меньше, чем накануне. Выздоровели 35 660 человек, на 4,4% меньше в сравнении с предыдущим показателем.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 20 113 098 случаев Covid-19, скончались 385 429 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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