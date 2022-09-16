В России суточный прирост больных ковидом превысил 59 000 человек

В России продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 59 035 заболевших – на 5,2% больше, чем накануне (56 126), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточный прирост заразившихся стал максимальным с 8 марта этого года.

Число госпитализаций за сутки также выросло, но ненамного. В больницы за сутки попали 4 178 пациентов с Covid-19. Днем ранее этот показатель составил 4 108.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны», – сообщает оперштаб.

Количество ковидных смертей за 24 часа вновь перевалило за 100. За минувший день подтверждено 119 летальных исходов. Накануне сообщалось о 99 умерших.

В то же время выписано в связи с выздоровлением 50 020 человек, на 0,5% больше по сравнению с предыдущим днем.

На сегодняшний день в России выявлено 20 324 039 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От ее последствий скончались 385 837 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»