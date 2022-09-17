В России за сутки выявили 58 305 заболевших Covid-19

В России за сутки подтверждено 58 305 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 730 меньше, чем накануне.

За последние 24 часа было госпитализировано 4 216 заболевших. Накануне в больницы попали 4 178 больных Covid-19.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За сутки скончались 107 заболевших ковидом (накануне 110). Вместе с тем полностью выздоровели 49 962 человека, на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал появление нового штамма коронавируса в Южной Африке, еще более заразного, чем «омикрон».

«Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом. Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять. Он будет более быстро распространяться, чем «омикрон». Они по такому принципу и идут, с большим родством к рецептору», – рассказал эксперт ТАСС. Как отметил ученый, потенциал изменчивости коронавируса «колоссальный» и нескоро исчерпается.

Москва, Наталья Петрова

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