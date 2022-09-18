Гинцбург предсказал рост смертности от Covid-19 в России

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал рост смертности от коронавируса в России до 200 случаев в сутки.

Ученый отметил, что за полтора месяца смертность от Covid-19 в стране выросла в 3,5 раза. «Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Глава центра им. Гамалеи также допустил значительный рост числа заболевших в сутки. «Система здравоохранения с этим справится», – убежден он.

На этой неделе показатель суточной смертности от коронавируса в стране превысил отметку 100 случаев впервые с мая.

Москва, Наталья Петрова

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