B России cyтoчный пpиpocт cлyчaeв кopoнaвиpyca yпaл нижe 50 000

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 49 488 случаев, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Это на 7 263 случая меньше, чем накануне.

За неделю заболеваемость ковидом в стране увеличилась на 10,28%, уточнили в оперативном штабе. Рост числа заражений отмечен в 62 регионах, в том числе в 27 регионах заболеваемость выросла более, чем в среднем по стране.

Вместе с тем, за сутки в больницы попали 2 054 человека больных Covid-19, на 8% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Показатель госпитализации на минувшей неделе продолжил увеличиваться и вырос на 10,2%. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах РФ, в том числе в 30 регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

За 24 часа подтвержден 91 летальный исход (накануне 101). В последние три дня в России суточная смертность от ковида превышала больше 100 случаев.

По данным оперштаба, за сутки выписано 38 595 пациентов, на 8,5% меньше предыдущего показателя.

Москва, Наталья Петрова

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