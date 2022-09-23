В России за сутки еще 53 335 человек заболели ковидом

В России за сутки выявлено 53 335 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это немного меньше, чем накануне (53 457).

За последние 24 часа в больницы попали 3 915 больных Covid-19, на 1,1% больше по сравнению с предшествующим днем. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 37 регионах страны», – отметили в оперштабе.

В то же время за сутки подтверждено 104 летальных исхода среди пациентов с ковидом. Накануне сообщалось о 106 умерших.

Вместе с тем, за минувший день выздоровели 57 625 человек.

Всего в России с начала пандемии выявили 20 694 894 случаев заболевания коронавирусной инфекций, от последствий инфекции скончался 386 551 человек.

Москва, Наталья Петрова

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