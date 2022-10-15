В России выявили менее 14 тысяч больных Covid-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 13 384 новых случая заражения коронавирусом. Это на 1 352 случая меньше, чем накануне, следует из данных федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Свердловской области – 1102, Москве и Санкт-Петербурге – по 911, а также в Самарской области – 489 заразившихся.

За последние 24 часа в больницы попали 1 657 пациентов с ковидом, на 5,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны», – отметили в оперштабе.

За сутки подтверждено 98 летальных исходов (накануне 99). Выздоровели 26 130 человек – на 5,1% меньше в сравнении с 14 октября.

Всего в стране выявлено 21 292 200 случаев Covid-19, от последствий инфекции скончались 388 807 человек.

Москва, Наталья Петрова

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