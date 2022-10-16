В России выявлен минимум заболевших Covid-19 с начала августа

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 12 354 человек, информирует операштаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с 3 августа, когда сообщалось о 14 638 заразившихся. Число новых выявленных случаев Covid-19 снизилось на 1030 по сравнению с предыдущим днем, следует из данных операштаба.

За сутки выздоровели 18 441 человек, подтверждено 94 летальных исхода.

В больницы за минувший день попали 744 пациентов с ковидом против 1 657 днем ранее. Количество госпитализаций уменьшилось в 71 регионе, выросло в восьми, в шести регионах ситуация не изменилась, уточнили в оперативном штабе.

Добавим, что больше всего новых случаев заражения вновь зафиксировано в Свердловской области – 1109. На втором месте – Москва с 948 заболевшими, на третьм – Санкт-Петербург (726 инфицированных).

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»