В России за сутки вновь выявили менее 10 000 случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявлен 9 761 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, второй раз на этой неделе суточный прирост заболевших оказался ниже отметки в 10 тыс. человек. Напомним, во вторник сообщалось о 9 474 случаях Covid-19, зарегистрированных за сутки.

В больницы за прошедший день попали 1 413 пациентов с ковидом, на 9,7% меньше по сравнению с предшествующими сутками. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 40 регионах страны, еще в 11 субъектах РФ ситуация осталась без изменений, уточнили в оперштабе

Вместе с тем, за сутки зарегистрировано 93 случая смерти среди больных Covid-19. Выздоровели 15 672 человека – это на 14,6% меньше в сравнении с предыдущим показателем.

Москва, Наталья Петрова

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