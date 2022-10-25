В России выявлено менее 7 тысяч новых случаев Covid-19

В России продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выявлено 6 578 новых случаев Covi-19. Это на 10,2% меньше, чем накануне (7 329), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Вместе с тем, число госпитализаций пациентов с ковидом за сутки выросло в 3,3 раза. В больницы попали 1 576 человек против 475 днем ранее. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в трех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За 24 часа подтверждено 84 летальных исхода. Выписано в связи с выздоровлением 12 912 человек, на 55% больше по сравнению с предыдущим днем.

Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировано в Москве – 501, Санкт-Петербурге – 464 и Свердловской области – 336.

Москва, Наталья Петрова

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