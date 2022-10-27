За сутки в России еще 7 849 человек заболели коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 7 849 случаев коронавируса. Заболеваемость растет второй день подряд, накануне было зарегистрировано 7 518 заболевших и 6 578 днем ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день в больницы попали 1 316 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 12 040 человек, подтверждено 82 летальных исхода. Таким образом, за все время пандемии в стране выявили 21 402 209 случаев Covid-19, 20 763 904 выздоровевших и 389 872 умерших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 27 октября 2022 года выявлено 628 363 499 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 406 015 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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