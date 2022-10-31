В России выявили менее 6 тысяч больных Covid-19 за сутки

В России продолжает падать заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в стране выявлен 5 781 заболевший – это минимум с 20 июля, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. По сравнению с предыдущим днем число новых случаев заражения снизилось на 1022.

За сутки в больницы попал 491 пациент с ковидом, на 19,6% меньше, чем накануне (611).

За минувший день зарегистрирован 71 летальный исход. Вместе с тем, полностью выздоровели 7 073 человека – на 21,5% меньше, чем днем ранее.

Как отметили в оперштабе, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 12% в сравнении с предыдущей неделей. Показатель госпитализации за прошедшую неделю уменьшился на 11,3%.

Москва, Наталья Петрова

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