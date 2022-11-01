В России за сутки ковид диагностировали у 5 252 человек

В России за минувшие сутки подтверждено 5 252 новых случая заражения коронавирусом. Это на 9,2% меньше, чем накануне (5 781), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Лидерами по суточному приросту заболевших остаются Москва (+485), Санкт-Петербург (+426) и Свердловская область (+370).

Вместе с тем, число госпитализаций больных Covid-19 за сутки выросло в три раза. В больницы попали 1 485 человек против 491 днем ранее.

За последние 24 часа подтверждено 72 летальных исхода. Выздоровели 9 308 человек – на 31,6% больше по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил о стабилизации эпидситуации по коронавирусной инфекции в РФ. По его словам, число новых случаев заражения c середины сентября постепенно снижается – это следствие того, что «среди населения сформировался определенный уровень иммунитета как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания», передает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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