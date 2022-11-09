Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь превысил 5 000

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией вновь перевалил за отметку 5 тысяч. За минувший день в стране выявлено 5 335 новых случаев Covid-19. Это на 23,5% больше, чем накануне (4 320), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения ковидом зафиксировано в Москве (+1 124), Свердловской области (+375) и Санкт-Петербурге (+277).

За сутки в больницы попали 1 330 заразившихся, на 11,9% меньше по сравнению с предыдущим днем.

«Подтверждено 62 летальных исхода», – говорится в сообщении. Вместе с тем, за прошедший день выздоровели 8 492 человека, на 4,5% больше в сравнении с 8 ноября.

Общее число зарегистрированных в России случаев заболевания Covid-19 достигло 21 477 926, скончались 390 774 больных.

Москва, Наталья Петрова

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