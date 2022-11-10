За последние сутки в России выявили 5 594 случая Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 5 594 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 259 случаев больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, число госпитализаций больных Covid-19 продолжает снижаться третий день подряд. За сутки в больницы попали 1 165 человек, на 12,4% меньше по сравнению с предшествующим днем.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За последние 24 часа зарегистрирован 61 случай смерти среди заболевших ковидом. Выздоровели 7 623 пациента, на 10,2% меньше по сравнению с предыдущим днем.

По суточному приросту новых заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему лидируют Москва (979 заразившихся), Свердловская область (327) и Санкт-Петербург (305).

Москва, Наталья Петрова

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