В России коронавирусом за сутки заразились 5 514 человек

В России за минувшие сутки выявлено 5 514 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших оказался немного ниже, чем накануне (5 554), следует из свежей статистики оперштаба по борьбе с Covid-19.

В больницы за сутки попали 1 188 заразившихся, на 4,8% меньше по сравнению с предыдущим днем. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

Умерло за сутки 62 больных ковидом, выздоровели 5 717 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировано 21 494 588 случаев инфицирования Covid-19, скончались 390 964 больных.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»