В России ковидом заболели еще 5,3 тыс. человек

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки незначительно снизилось. По данным оперштаба по борьбе с Covid-19, за последние 24 часа выявлено 5 364 новых заболевших, что на 150 меньше, чем накануне. Таким образом, суточная заболеваемость продолжает оставаться на уровне конца июля. Умерли за сутки 60 пациентов, выздоровели – 5072.

Вместе с тем, в субботу, 12 сентября, значительно сократилось число госпитализаций. В больницы попали 557 человек против 1 188 человек сутками ранее. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 11 регионах. Снижение количества госпитализаций зафиксировано в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ.

Больше всего новых зараженных выявлено в Москве – 854, Санкт-Петербурге – 391, Свердловской области – 293, а также в Московской (217) и Самарской областях (201).

Москва, Наталья Петрова

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