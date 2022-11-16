Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вырос до 5 380 человек

В России за сутки выявлено 5 380 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 21,4% больше, чем днем ранее (4 431), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве – 1 041, Санкт-Петербурге – 442 и Свердловской области – 286.

Вместе с тем, число госпитализаций больных Covid-19 за сутки снизилось на 12,9% и составило 1 219 человек. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах, снижение произошло в 43 регионах страны. В 12 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

За последние 24 часа скончались 63 пациента с ковидом. Выздоровели за сутки 6 906 человек – 8,7% больше в сравнении с предыдущим днем.

Москва, Наталья Петрова

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