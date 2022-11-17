Количество госпитализаций с Covid-19 продолжает снижаться

В России за сутки зарегистрировано 5 680 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых случаев инфицирования увеличилось на 300, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 113 человек, снизившись в сравнении с предшествующим днем на 8,7%. Накануне в больницы попали 1219 пациентов с ковидом. Отметим, что число госпитализированных снижается третий день подряд.

За минувшие сутки скончался 61 заболевший коронавирусом, выписались по выздоровлении 6 735 человек.

С начала пандемии в России выявлен 21 520 021 случай заражения коронавирусной инфекцией, скончались 391 273 больных, выздоровели 20 925 972.

Москва, Наталья Петрова

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