Заболеваемость Covid-19 продолжает расти: за сутки выявлено почти 5,8 тыс. новых случаев

В России за сутки выявлено 5 784 новых случая заражения коронавиром. Это на 153 случая больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, суточная заболеваемость Covid-19 растет второй день подряд.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве – 1058, Санкт-Петербурге – 463, Свердловской области – 277 и в Подмосковье – 247.

За сутки в больницы попали 1 353 заболевших ковидом, на 9,6% больше по сравнению с с предшествующим днем.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 28 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – уточнили в операштабе.

За последние 24 часа подтверждено 58 летальных исходов. За тот же период выздоровели 6 112 человека, на 9,9% меньше в сравнении с предыдущим днем.

Москва, Наталья Петрова

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