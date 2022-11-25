В России за сутки выявили почти 6 тысяч заболевших Covid-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 992 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. По сравнению с предыдущим днем число заразившихся увеличилось на 208.

Лидерами по количеству новых случаев инфицирования остаются Москва, где выявлено 1074 заболевших, Санкт-Петербург с 488 заразившимися и Свердловская область – 286 заболевших.

Вместе с тем, число госпитализаций больных ковидом за сутки снизилось. Так, за минувший день в больницы попали 1 255 человек против 1353 накануне.

За последние 24 часа подтверждено 56 летальных исходов. Выписано в связи с выздоровлением 5 337 человек, что на 12,7% меньше по сравнению с предшествующим днем.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 562 758 случаев Covid-19, скончались 391 736 больных.

Москва, Наталья Петрова

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