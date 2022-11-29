Суточный прирост Covid-19 в России вновь опустился ниже 5 тысяч случаев

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России вновь опустился ниже отметки 5 тыс. человек. За последние 24 часа в стране выявлено 4 928 новых случаев заражения Covid-19. Это на 120 случаев меньше, чем днем ранее, следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

При этом число госпитализированных пациентов с ковидом за сутки увеличилось более чем втрое. За минувший день в больницы попали 1 500 человек против 478 сутками ранее.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в трех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – уточнил оперштаб.

За сутки подтверждено 53 летальных исхода. Вместе с тем, выздоровели 5 863 пациента, на 37,6% больше по сравнению с предыдущим днем.

Добавим, наибольший прирост новых заболевших по-прежнему фиксируется в Москве (+912), Санкт-Петербурге (+574) и в Свердловской области (+298).

Москва, Наталья Петрова

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