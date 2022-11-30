Суточный прирост больных Covid-19 в России вырос более чем на 1000 человек

В России за сутки выявлено 6 088 новых заболевших коронавирусом, это на 1160 человек больше, чем днем ранее (4928), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с Covid-19.
Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (1405), Санкт-Петербурге (598) и Свердловской области (303).
Вместе с тем, число госпитализаций больных ковидом за сутки снизилось на 10,6% по сравнению с предыдущим показателем. В больницы попал 1341 человек против 1500 накануне. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. В семи субъектах РФ ситуация не изменилась.
За сутки подтверждено 59 летальных исходов (накануне – 53), выздоровели 5 557 человек.
Всего с начала пандемии в России зафиксировано 21 590 828 случаев заболевания Covid-19, от последствий инфекции скончались 392 002 человека.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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