Суточный прирост больных Covid-19 в России вырос более чем на 1000 человек

В России за сутки выявлено 6 088 новых заболевших коронавирусом, это на 1160 человек больше, чем днем ранее (4928), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (1405), Санкт-Петербурге (598) и Свердловской области (303).

Вместе с тем, число госпитализаций больных ковидом за сутки снизилось на 10,6% по сравнению с предыдущим показателем. В больницы попал 1341 человек против 1500 накануне. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. В семи субъектах РФ ситуация не изменилась.

За сутки подтверждено 59 летальных исходов (накануне – 53), выздоровели 5 557 человек.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 21 590 828 случаев заболевания Covid-19, от последствий инфекции скончались 392 002 человека.

Москва, Наталья Петрова

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